طماطم؟!.. مرض جديد معد ومخيف طال 82 طفلاً بالهند

محمد بن مسعود - الدمام - في‭ ‬اكتشاف‭ ‬جديد،‭ ‬ذكرت‭ ‬دراسة‭ ‬أن‭ ‬الأطباء‭ ‬رصدوا‭ ‬تفشياً‭ ‬متزايداً‭ ‬لمرض‭ ‬جديد‭ ‬ومعد‭ ‬يصيب‭ ‬الأطفال‭ ‬الصغار،‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬إنفلونزا‭ ‬الطماطم‮»‬‭.‬

في‭ ‬التفاصيل،‭ ‬أفادت‭ ‬المعلومات‭ ‬بأنه‭ ‬جرى‭ ‬إحصاء‭ ‬إصابة‭ ‬82‭ ‬طفلاً‭ ‬بمرض‭ ‬‮«‬إنفلونزا‭ ‬الطماطم‮»‬‭ ‬بالهند‭ ‬فيما‭ ‬يشتبه‭ ‬بإصابة‭ ‬26‭ ‬طفلاً‭ ‬آخر‭ ‬حتى‭ ‬سن‭ ‬العاشرة،‭ ‬وفق‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الصن‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬ومجلة‭ ‬‮«‬لانست‮»‬‭ ‬الطبية‭.‬

ويسبب‭ ‬الفيروس‭ ‬الجديد‭ ‬طفحاً‭ ‬جلدياً‭ ‬أحمر‭ ‬اللون،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحمى‭ ‬وآلام‭ ‬المفاصل‭.‬

مُعدٍ‭ ‬للغاية

كذلك‭ ‬أشار‭ ‬الخبراء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرض‭ ‬معد‭ ‬للغاية،‭ ‬ويخشون‭ ‬أن‭ ‬يمتد‭ ‬إلى‭ ‬البالغين‭ ‬أيضا‭.‬

بدوره،‭ ‬أفاد‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬الهندي،‭ ‬جيه‭ ‬راداكريشنان،‭ ‬بأن‭ ‬العدوى‭ ‬تعدّ‭ ‬نوعاً‭ ‬جديداً‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬التي‭ ‬تصيب‭ ‬اليد‭ ‬والقدم‭ ‬والفم‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬أكدت‭ ‬السلطات‭ ‬الهندية‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬رصد‭ ‬82‭ ‬حالة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وكل‭ ‬الإصابات‭ ‬كانت‭ ‬بين‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬تقل‭ ‬أعمارهم‭ ‬عن‭ ‬5‭ ‬سنوات‭.‬

بحجم‭ ‬حبة‭ ‬الطماطم

أما‭ ‬عن‭ ‬التسمية،‭ ‬فأشارت‭ ‬المعلومات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإنفلونزا‭ ‬اكتسبت‭ ‬اسمها‭ ‬نتيجة‭ ‬ظهور‭ ‬بثور‭ ‬حمراء‭ ‬ومؤلمة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أجزاء‭ ‬الجسم،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتضخم‭ ‬تدريجياً‭ ‬لتصبح‭ ‬بحجم‭ ‬حبة‭ ‬الطماطم‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬أعراضه‭ ‬كبقية‭ ‬الأمراض‭ ‬الفيروسية،‭ ‬تشمل‭ ‬الإعياء،‭ ‬والغثيان،‭ ‬والقيء،‭ ‬والإسهال،‭ ‬والحمى،‭ ‬والجفاف،‭ ‬وآلام‭ ‬الجسم،‭ ‬وهي‭ ‬شبيهة‭ ‬بأعراض‭ ‬الإنفلونزا،‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أن‭ ‬أسبابه‭ ‬مازالت‭ ‬مجهولة‭.‬

يذكر‭ ‬ألا‭ ‬دليل‭ ‬رسميا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬خطورة‭ ‬هذا‭ ‬الفيروس‭ ‬الجديد،‭ ‬وفيما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬مهدداً‭ ‬للحياة‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬جرى‭ ‬معالجة‭ ‬الأطفال‭ ‬المرضى‭ ‬بالأدوية‭ ‬التقليدية‭ ‬مثل‭ ‬الباراسيتامول‭ ‬والراحة‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬السوائل‭.‬