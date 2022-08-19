مايكروسوفت تحذر: هذه الأغنية تدمر الحاسوب

محمد بن مسعود - الدمام - خلص‭ ‬تحقيق‭ ‬أجرته‭ ‬شركة‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬مشكلات‭ ‬غامضة‭ ‬أصابت‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬المحمولة‭ (‬لاب‭ ‬توب‭) ‬بسبب‭ ‬‮«‬أغنية‮»‬‭ ‬جرى‭ ‬تشغيلها‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬أو‭ ‬تحميلها‭ ‬على‭ ‬الجهاز‭.‬

وذكرت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬البريطانية،‭ ‬الجمعة،‭ ‬أن‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬نشرت‭ ‬بيانا‭ ‬على‭ ‬مدونتها،‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬مهندس‭ ‬البرمجيات‭ ‬الرئيسي‭ ‬للشركة،‭ ‬ريموند‭ ‬تشين‭ ‬‮«‬إن‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬شركات‭ ‬تصنيع‭ ‬أجهز‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬وجدت‭ ‬أن‭ ‬تشغيل‭ ‬أغنية‭ ‬المطربة‭ ‬الأميركية‭ ‬جانيت‭ ‬جاكسون‭ (‬إيقاع‭ ‬الأمة‭)‬،‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تخريب‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬الحواسيب‭ ‬المحمولة‮»‬‭.‬

ولكن‭ ‬الأمر‭ ‬لم‭ ‬يتوقف‭ ‬هنا،‭ ‬إذ‭ ‬وجد‭ ‬التحقيق‭ ‬أن‭ ‬تشغيل‭ ‬هذه‭ ‬الأغنية‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬حدوث‭ ‬تعطل‭ ‬لدى‭ ‬أجهزة‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬منافسين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬الآخر‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬الأغنية‭.‬

واتضح‭ ‬أن‭ ‬الأغنية‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬عام‭ ‬1989،‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬تردادت‭ ‬الرنين‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬القرص‭ ‬الصلب‭ ‬في‭ ‬الحاسوب‭ ‬الذي‭ ‬تستخدمه‭ ‬هذه‭ ‬الشركة‭ ‬وغيرها‭.‬

ولأن‭ ‬الأصوات‭ ‬ببساطة‭ ‬موجات‭ ‬سمعية،‭ ‬فهناك‭ ‬طول‭ ‬موجي‭ ‬لكل‭ ‬مادة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تخلق‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الاهتزاز،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بالرنين‭ ‬المتوسط‭.‬

وتبين‭ ‬أن‭ ‬أجهزة‭ ‬الحواسيب‭ ‬المحمولة‭ ‬المتضررة‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬شحنها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬تأثرت‭ ‬بتردد‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬أغنية‭ ‬جانيت‭ ‬جاكسون‭.‬