ولادة أثقل صغير باندا في الأسر بالعالم

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت قاعدة شنشوبينغ التابعة لمركز الصين لحماية وبحوث الباندا العملاقة، في محمية وولونغ الطبيعية الوطنية، في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، ولادة باندا بمواصفات متفردة.

أصبحت أنثى الباندا العملاقة حديثة الولادة، التي وضعتها الباندا العملاقة «تسوي تسوي»، والتي يبلغ وزنها 270.4 غرام، أثقل صغير باندا وُلد في الأسر تم تسجيله في العالم على الإطلاق، حسبما أفاد المركز (الأربعاء).

وضعت «تسوي تسوي» صغيرتها في القاعدة في الساعة 9:39 مساءً يوم 5 أغسطس، بحي صحيفة «الشعب» الصينية.