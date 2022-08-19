︎

.



هطلَت اليوم أمطارٌ من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من مكة المكرمة، ولا تزال السماءُ ملبدةً بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مقطع فيديو يرصد لحظة وقوع بروق تضيء سماء مكة مع هطول الأمطار عليها.

وكان المركز الوطني للأرصاد، نبه بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على عدد من المحافظات بمكة، وتستمر حتى يوم غدٍ السبت.

البروق تضيء سماء #مكة_الان⚡️⛈



كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. البروق تضيء سماء مكة مع هطول الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.