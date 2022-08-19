رسميًا.. ريال مدريد يُعلن انتقال كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الجمعة، توصله إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بشأن انتقال اللاعب كارلوس هنريكي كاسيميرو.

وأكد ريال مدريد في بيان نشره عبر موقعه الرسمي:” يود النادي أن يعرب عن امتنانه وعاطفته لكاسيميرو ، اللاعب الذي هو بالفعل جزء من أسطورة هذا النادي. منذ وصوله في يناير 2013 ليلعب مع كاستيا، في سن العشرين ، كان كاسيميرو أحد أكثر اللاعبين تفوقًا في واحدة من أهم وأنجح الفترات في تاريخنا”.

وتابع:” خلال هذه الفترة التي دافع فيها عن كاسيميرو عن قميص ريال مدريد، فاز بـ 18 لقباً: 5 كؤوس أوروبية ، 3 كؤوس عالمية للأندية ، 3 كؤوس سوبر أوروبية ، 3 بطولات دوري ، 1 كأس ملك و 3 كؤوس سوبر إسبانية”.

وواصل:” سيمثل كاسيميرو دائمًا قيم نادينا في ذاكرة ريال مدريد، فهو لاعب مثالي قدم كل شيء لريال مدريد، ونادي ريال مدريد هو منزله وسيظل دائمًا، ويتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته”.

وأتم ريال مدريد بيانه:”يوم الاثنين المقبل ، 22 أغسطس ، الساعة 11:30 صباحًا ، سيقام عمل مؤسسي لتكريم وتوديع كاسيميرو في مدينة ريال مدريد ، بحضور رئيسنا فلورنتينو بيريز، وبعدها سيظهر كاسيميرو أمام وسائل الإعلام “.



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Source akhbaar24

