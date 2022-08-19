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ضبطت الإدارة العامة للمرور سائقاً يقود شاحنة بشكل متهور داخل حارة سكنية؛ وذلك بعد توثيق مواطن المخالفة عبر الفيديو. وأشارت، اليوم (الجمعة)، إلى أنه تم تطبيق العقوبات المقررة بالنظام بحق السائق المخالف. من جهة أخرى، ضبط مرور جدة قائد سيارة نقل صغيرة ظهر في مقطع فيديو يقودها بعكس اتجاه السير، حيث تم تطبيق العقوبات المقررة بحقه.

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كانت هذه تفاصيل خبر قيادة بتهور وعكس السير.. “المرور” يطيح بقائدي شاحنتين مخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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