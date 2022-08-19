“الكهرباء”: السيطرة على حريق محدود بأحد صناديق العدادات الكهربائية في الرياض

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تمكنت السعودية للكهرباء، ظهر اليوم (الجمعة)، من السيطرة على حريق محدود بأحد صناديق العدادات الكهربائية جوار مسجد بشمال الرياض. وأوضحت الشركة أن فرقها قامت باستبدال الصندوق المتأثر، ودعت الجميع للتواصل والإبلاغ عن مثل هذه الحالات.

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