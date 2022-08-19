شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة اتحاد جدة وأبها الودية اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة وأبها بفوز اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر أغسطس الجارى ضمن استعدادات الفريقي قبل بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ملخص ونتيجة مباراة اتحاد جدة وأبها

وكانت نتيجة شوط المباراة الأول قد انتهى على واقع تقدم اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف، في البداية افتتح فريق ابها النتيجة بتسجيله الهدف الأول عن طريق زكريا سامي في الدقيقة الرابعة، وفي الدقيقة التاسعة عشر سجل برونو هنريكي هدف التعادل لصالح فريق اتحاد جدة.

وفي الدقيقة الواحدة والاربعين سجل طارق حامد الهدف الأول له بقميص اتحاد جدة والهدف الثاني للفريق في المباراة وينتهى شوط المباراة الأول بتقدم اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني حاول كل فريق من تسجيل الهدف ولكن باتت كل المحاولات بالفشل لتنتهى المباراة بفوز اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف.