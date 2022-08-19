شكرا لقرائتكم خبر عن فئة ضالة.. الحائلي يواصل الهجوم على جماهير اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، رسائل نارية لجماهير العميد، وذلك بعد الانتقادات التي وجهت للإدارة من قبل الجماهير.

أنمار الحائلي، تلقى العديد من الانتقادات، بسبب تدعيمات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالإضافة إلى تجديد العقود.

وكتب أنمار الحائلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “الفئة الضالة نصبت نفسها إنه ا من جماهير الاتحاد وانهم اصحاب قرار من يأتي ومن يرحل وقاموا بتشغيل القروبات وتحريف الكلام حسب اهوائهم وتوجهاتهم وأجندتهم التي باتت واضحة للأعمى كلامي كان موجه لشخص واحد وواضح فكل العمل والأموال التي تضخ هي من اجل اسعاد جمهور الاتحادوهم يعرفون ذلك جيدًا".

وأضاف" ‏لاعبين الاتحاد ومنسوبيه بالنسبه لي خط احمر ولن اسمح لكائن من كان ان يسقط أو يتجاوز عليهم السنة العمل بيكون مختلف ولن نصمت سنتحدث بكل وضوح وان زادوا زدنا هل الشخص بما إنه رئيس نادي لايستطيع التحدث لا والف لا سنتحدث ونكشف جميع الاعيبهم حتى نتخلص منهم".