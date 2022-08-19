أمانة منطقة جازان تتيحُ “خدمات المتاجر المتنقِّلة” لدعم الأفراد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أتاحت أمانة منطقة جازان إصدارَ رخصة لمنفذ بيع متجر متنقِّل أو عربة متنقِّلة للأنشطة الغذائية وغير الغذائية عبر “منصة بلدي”للاستفادة من حاضنات المتاجر المتنقِّلة؛ وذلك بهدف تنظيم عملية البيع في الأماكن العامة عبر حاضنات الأعمال ومسارات العربات المتنقلة والحرص على سلامة الزوار وخلق بيئة جاذبة؛ سعياً منها لدعم قطاع الأعمال وتمكين الأفراد من مزاولة أعمال البيع.
وتهدف الأمانة من خلال خدمات المتاجر المتنقِّلة إلى خلق فرص استثمارية جديدة في قطاع الأعمال، وطرح المزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل؛ وذلك من خلال تسهيل إجراءات التراخيص، والحصول عليها عن طريق الاستفادة من الخدمات الرقمية التي طُرِحَتْ عبر منصة “بلدي” من خلال الموقع الإلكتروني، أو التطبيق المتوفر على الأجهزة الذكية دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية وذلك ضمن الخطط الإستراتيجية للتحوُّل الرقمي.
وبيَّنت الأمانة أنه يمكن للمستفيد الحصول على عدد من الخدمات للمتاجر المتنقُّلة التي تشمل ؛ إصدار رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقِّل ، وتعديل رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقِّل ، وإلغاء رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقِّل ، وإصدار رخصة عربة متنقِّلة ، وتعديل وتجديد وإلغاء رخصة عربة متنقِّلة، مشيرةً إلى أنه يشترط للاستفادة من هذه الخدمات أن يكون المتقدِّمُ بطلب الخدمة سعودي الجنسية، ولا يقلُّ عمره عن 18 سنة، وألا يكون موظفاً حكومياً.
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