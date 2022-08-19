شاهد.. البروق تضيء سماء مكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم، مقطع فيديو أظهر البروق وهي تضيء سماء المدينة.
وقال المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق إن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) ومنطقة الرياض (وادي الدواسر).
كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.
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