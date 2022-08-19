محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات أصيب رئيس جهاز مخابرات مقديشو العقيد محيي الدين وربع في الهجوم، الذي استهدف مساء الجمعة، فندقا بالعاصمة الصومالية. وقالت الشرطة وضباط مخابرات، إن مهاجمين مجهولي الهوية سيطروا على فندق بالعاصمة مقديشو بعد انفجار سيارتين ملغومتين وإطلاق نار. ونقلت رويترز عن ضابط شرطة قوله: إن “سيارتين ملغومتين استهدفتا فندق حياة، أصابت إحداهما حاجزا قرب الفندق وضربت الأخرى بوابة الفندق، ونعتقد أن المسلحين داخل الفندق”. وقال مصدر أمني إن 3 مسلحين من حركة الشباب الإرهابية يقتحمون فندقا شعبيا يرتاده مسؤولون حكوميون، ووقع تبادل لإطلاق النار بين المهاجمين وقوات الأمن، بحسب العين الإخبارية. ونقل التلفزيون الرسمي عن الشرطة قولها، إن الشرطة تقوم بعملية أمنية في فندق الحياة، مشيرا إلى أنها طوقت المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. إطلاق النار في فندق الحياة وسط مقديشو وإصابة رئيس المخابرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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