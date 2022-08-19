بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع طفيف في التعاملات، حيث سجّل مؤشرها الرئيسي مازي تقدما بنسبة 0.09%، مسجلًا 12.185,34 نقطة.

وتقدَّم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.07% ليستقر عند 987,30 نقطةً، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.09% مسجلاً 909,53 نقاط.

وبلغَ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 44,42 مليون درهمٍ مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 631,93 مليار درهمٍ مغربي.