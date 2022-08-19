حرس السواحل البحرية التونسي ينقذ 101 مهاجرًا غير شرعي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تمكَّنت قوات حرس السواحل التونسية اليوم، من إنقاذ 101 مهاجرًا غير شرعي من الغرق، بالقرب من سواحل مدينة المنستير شمال شرق تونس.

وأوضحَ – بيان لوزارة الداخلية التونسية- أن المهاجرين الذين يحملون جنسيات عربية وأفريقية كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية، قبل أن يتعطَّل مركبهم في عرض البحر.