الطيّاران غرقا في النوم.. طائرة ركاب كادت تتحطم فوق إثيوبيا

محمد بن مسعود - الدمام - في‭ ‬واقعة‭ ‬غريبة‭ ‬كادت‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬كارثة‭ ‬مفجعة،‭ ‬غط‭ ‬طياران‭ ‬إثيوبيان‭ ‬في‭ ‬نوم‭ ‬عميق‭ ‬فوق‭ ‬السحاب‭ ‬خلال‭ ‬رحلة‭ ‬جوية‭.‬

في‭ ‬التفاصيل،‭ ‬استغرق‭ ‬طياران‭ ‬من‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الإثيوبية‭ ‬في‭ ‬النوم‭ ‬أثناء‭ ‬رحلة‭ ‬لهما‭ ‬من‭ ‬الخرطوم‭ ‬إلى‭ ‬أديس‭ ‬أبابا،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬الطائرة‭ ‬تحلق‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬37‭ ‬ألف‭ ‬قدم‭ ‬وتقترب‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬أديس‭ ‬أبابا‭ ‬عندما‭ ‬لم‭ ‬يستجب‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الطيار‭ ‬أو‭ ‬مساعده‭ ‬لإنذار‭ ‬برج‭ ‬المراقبة‭.‬

لم‭ ‬يسمعا‭ ‬إنذار‭ ‬برج‭ ‬المراقبة

واستمر‭ ‬برج‭ ‬المراقبة‭ ‬في‭ ‬محاولاته‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬قائد‭ ‬الطائرة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المحاولات‭ ‬كلها‭ ‬باءت‭ ‬بالفشل،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬الطيار‭ ‬الآلي،‭ ‬أنقذ‭ ‬الطائرة‭ ‬وركابها‭ ‬من‭ ‬كارثة‭ ‬محققة‭.‬

هبطت‭ ‬بسلام

فبعد‭ ‬إطلاق‭ ‬إنذار‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬الطيار‭ ‬الآلي‭ ‬استيقظ‭ ‬الطياران‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬سقوط‭ ‬الطائرة‭ ‬فوق‭ ‬مدرج‭ ‬مطار‭ ‬العاصمة‭ ‬الإثيوبية‭ ‬لتهبط‭ ‬بسلام‭ ‬متأخرة‭ ‬عن‭ ‬موعدها‭ ‬25‭ ‬دقيقة‭.‬