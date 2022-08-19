سوريا.. رحيل الممثل الكبير بسام لطفي أحد مؤسسي نقابة الفنانين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬نقابة‭ ‬الفنانين‭ ‬السوريين،‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬وفاة‭ ‬الممثل‭ ‬بسام‭ ‬لطفي‭ ‬أبو‭ ‬غزالة،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬مؤسسي‭ ‬النقابة‭ ‬عن‭ ‬82‭ ‬عاما‭.‬

ونعى‭ ‬فرع‭ ‬دمشق‭ ‬لنقابة‭ ‬الفنانين،‭ ‬عبر‭ ‬صفحته‭ ‬على‭ ‬فيسبوك،‭ ‬رحيل‭ ‬الممثل‭ ‬الفلسطيني‭ ‬السوري‭ ‬بسام‭ ‬لطفي،‭ ‬مرفقا‭ ‬المنشور‭ ‬بصورة‭ ‬له،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬التشييع‭ ‬ومكان‭ ‬الدفن،‭ ‬وفقا‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭.‬

ويُعد‭ ‬بسام‭ ‬لطفي‭ ‬من‭ ‬جيل‭ ‬الممثلين‭ ‬السوريين‭ ‬الأوائل‭ ‬الذين‭ ‬ساهموا‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬الدراما‭ ‬السورية،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬عشرات‭ ‬الأعمال‭ ‬والمسلسلات‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬شهرة‭ ‬عربية‭ ‬واسعة،‭ ‬أبرزها‭ ‬‮«‬يوميات‭ ‬مدير‭ ‬عام‮»‬،‭ ‬و»نهاية‭ ‬رجل‭ ‬شجاع‮»‬،‭ ‬و»إخوة‭ ‬التراب‮»‬،‭ ‬و»التغريبة‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭.‬

وعُرف‭ ‬لطفي،‭ ‬الذي‭ ‬ولد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طولكرم‭ ‬الفلسطينية‭ ‬عام‭ ‬1940‭ ‬وانتقل‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬عام‭ ‬1948،‭ ‬بعميد‭ ‬الدراما‭ ‬السورية،‭ ‬وكان‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الأصوات‭ ‬التي‭ ‬رافقت‭ ‬مستمعي‭ ‬إذاعة‭ ‬دمشق‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬حكم‭ ‬العدالة‮»‬‭ ‬طيلة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬سنة‭.‬

وساهم‭ ‬لطفي‭ ‬في‭ ‬شبابه‭ ‬بتأسيس‭ ‬المسرح‭ ‬القومي‭ ‬السوري‭ ‬والمسرح‭ ‬الوطني‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وفي‭ ‬مسيرته‭ ‬نحو‭ ‬70‭ ‬عملاً‭ ‬فنياً‭ ‬بين‭ ‬المسرح‭ ‬والتلفزيون‭ ‬والسينما‭ ‬والإذاعة‭.‬

ونعاه‭ ‬عشرات‭ ‬الممثلين‭ ‬والفنانين‭ ‬السوريين،‭ ‬وكتب‭ ‬المخرج‭ ‬السوري‭ ‬محمد‭ ‬زهير‭ ‬رجب‭ ‬‮«‬مؤلم‭ ‬هذا‭ ‬الرحيل،‭ ‬قامة‭ ‬من‭ ‬قاماتنا‭ ‬ترحلُ‭ ‬اليوم‭ ‬أيضاً‮»‬‭.‬

والفنان‭ ‬الراحل‭ ‬متزوج،‭ ‬وهو‭ ‬والد‭ ‬الممثل‭ ‬السوري‭ ‬إياس‭ ‬أبو‭ ‬غزالة‭.‬