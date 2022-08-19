شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وفاركو اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت أحداث مباراة الزمالك وفاركو بفوز الزمالك بهدف دون رد في إطار الجولة الاولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي كانت على ستاد الإسكندرية.

وحقق الزمالك فوز صعب ومثير على حساب فاركو بهدف دون رد، ويدين الزمالك الفضل في تحقيق الفوز إلى المدافع حسام عبدالمجيد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة.

ترتيب الدوري المصري

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على فاركو على النحو التالي:

1- الزمالك - المركز الأول - 75 نقطة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 65 نقطة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 63 نقطة.

4- فيوتشر - المركز الرابع - 50 نقطة.

5- طلائع الجيش - المركز الخامس - 49 نقطة.

6- سموحة - المركز السادس - 42 نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 41 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 40 نقطة.

9- المصري - المركز التاسع - 36 نقطة.

10- الإسماعيلي- المركز العاشر - 36 نقطة.

11- سيراميكا كليوباترا - المركز الحادي عشر - 36 نقطة.

12 - إنبي- المركز الثاني عشر - 35 نقطة.

13- الاتحاد السكندري - المركز الثالث عشر - 33 نقطة.

14- غزل المحلة - المركز الرابع عشر - 31 نقطة.

15- المقاولون العرب - المركز الخامس عشر - 29 نقطة.

16- الجونة - المركز السادس عشر - 29 نقطة.

17- إيسترن كومباني - المركز السابع عشر - 29 نقطة.

18- مصر المقاصة - المركز الثامن عشر - 15 نقطة.