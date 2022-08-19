شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يتلقى عرض من الدوري التركي.. والزعيم يرد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي عرض رسمي من الدوري التركي من أجل الانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل دعم صفوف الفريق.

نجم الهلال يتلقى عرض من الدوري التركي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن تلقى لاعب الهلال السعودي سالم الدوسري عرض رسمي من قبل فريق فنربخشة التركي من أجل الحصول على خدماته خلال الميركاتو الحالى وضم الهجوم في العملاق التركي من أجل المنافسة على الألقاب.

وأكدت تقارير صحفية الصادرة مساء اليوم الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر أغسطس الجارى أن الفريق التركي يرغب في الحصول على خدمات سالم الدوسري بأوامر من المدير الفني للفريق خورخي خيسوس الذي تولى قيادة الهلال في وقت سابق.

وأشارت التقارير أن خورخي خيسوس يعرف جيدًا قدرات سالم الدوسري الفنية والبدنية أيضًا وكانت السبب الرئيسي لمطالبة الإدارة بالتعاقد مع اللاعب في الموسم الكروى الجديد.

ومن المُنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة تطورات كبيرة على مستوى الصفقة والدخول في مفاوضات مع الهلال، خاصة ان الزعيم وافق بشكل مبدئي على انتقال سالم الدوسري ولكن بشرط الحصول على مقابل مادي كبير.