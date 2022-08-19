محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أطلقت أمانة منطقة نجران حملة تطوعية توعوية بعنوان “نجران تستاهل .. وأنتم قدها2”. وأوضحت الأمانة أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي والحفاظ على البيئة والحد من أعمال التشوه البصري وزرع مفهوم جودة الحياة في نفوس جميع أفراد المجتمع، بالاستفادة المثلى من المكتسبات والمنجزات الحضارية، لترسيخها كثقافة وأسلوب حياة، إضافة إلى دعم المواهب وذوي الاهتمامات الرياضية والفنية والحرفية، وإيجاد فرص تطوعية تخدم أهداف رؤية المملكة 2030.

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة نجران تطلق حملة “نجران تستاهل .. وأنتم قدها2” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.