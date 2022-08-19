الجزائر.. اندلاع حرائق جديدة في عدد من الولايات و”الدفاع المدني” يتدخل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت السلطات الجزائرية اندلاع 7 حرائق جديدة في ولايات؛ الطارف وسكيكدة، وذلك بعد إعلان الحماية المدنية سيطرتها على الحرائق التي شهدتها البلاد على مدار أيام.

وقال الدفاع المدني الجزائري، إنه يعمل على إخماد 7 حرائق 4 منها في ولاية الطارف و3 في سكيكدة.

وحتى صباح اليوم، تمكنت فرق الإطفاء من إخماد كافة الحرائق التي أودت بحياة عشرات وخلّفت دمارًا واسعًا، في وقت باتت فيه حرائق الغابات المميتة كارثة تواجهها البلاد سنويًا.

وكان معظم الضحايا في ولاية الطارف في شمال شرق الجزائر قرب الحدود مع تونس، حيث بلغت الحرارة 48 درجة مئوية، حيث عانى ما لا يقل عن 200 شخص آخر من حروق أو مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب الدخان، بحسب وسائل إعلام جزائرية.

وأكدت الحماية المدنية أنه حتى يوم أمس، كان هناك 16 حريقًا مشتعلاً في 7 ولايات”، مشيرًا إلى أنّ كلّ الحرائق في المناطق الأكثر تضرّرًا “في الطارف وسوق أهراس باتت تحت السيطرة”، وأنه خلال الـ 48 ساعة الماضية، تم حشد 1700 عنصر إطفاء لإخماد النار في 118 موقعًا في 21 ولاية.

وسبق أن أعلنت السلطات الجزائرية، أن حصيلة ضحايا الحرائق في الجزائر ارتفعت إلى 41، أغلبهم في ولاية الطارف شرقي البلاد، وذلك في الوقت الذي أشارت فيه وكالات عالمية إلى أن الضحايا 38 شخصًا.

أخبار قد تهمك

وأوضح وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود، أن الحرائق أتلفت إلى الآن آلاف الهكتارات في الغابات، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح التي شهدتها عدد من ولايات شرق البلاد، هو السبب الرئيس في اندلاع الحرائق .