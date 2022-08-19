شاهد .. الرئيس البرازيلي يشتبك مع مدون صوره بهاتفه

محمد بن مسعود - الدمام - اشتبك الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مع أحد المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي الذي حاول تصويره.
ويظهر مقطع فيديو متداول بولسونارو وهو يتحدث إلى مؤيديه ويقف لالتقاط صور سيلفي خارج بالاسيو دا ألفورادا، المقر الرئاسي في العاصمة برازيليا، عندما شق المدون ويلكر لياو طريقه وسط الحشد وواجهه.
واستخدم لياو هاتفه لتصوير نفسه والرئيس البرازيلي، وكان يصرخ مرارا وتكرارا في وجهه، واصفا إياه بـ “الجبان” و”المتشرد” و”المحبوب” في الكونغرس، الأمر الذي أثار غضب بولسونارو، فأمسك الشاب من قميصه محاولا سحب هاتفه من يده، ثم سحب حراس الأمن لياو، وهو جندي سابق في الجيش.
على إثر ذلك، قال بولسونارو لمؤيديه أثناء احتجاز ليو من قبل الأمن الرئاسي: “من حقه الاحتجاج، لكنه كان غير مهذب”.
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