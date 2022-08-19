اخبار الخليج – سفير البحرين لدى المملكة المتحدة يجتمع مع مدير مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة مع الدكتور فرحان أحمد نظامي، مدير مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية خلال زيارة معاليه إلى جامعة أكسفورد، بحضور كل من السيد ريتشارد وايرز، نائب عميد القبول والتسجيل والبروفيسور شاهد جميل، زميل باحث في كلية جرين تمبلتون، أكسفورد.
وفي مستهل الاجتماع هنأ الدكتور فرحان أحمد نظامي معالي سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة على تعيينه عميدًا للسلك الدبلوماسي العربي، وأعرب عن تطلع المركز للعمل مع مجلس السفراء العرب لجامعة الدول العربية في لندن.
وخلال الزيارة، قام معالي السفير بجولة شملت على زيارة جناح مملكة البحرين والأجنحة الأخرى التي تتوافر فيها كافة التسهيلات العلمية للباحثين والدارسين من مكتبة، وقاعات، بالإضافة إلى غرف اجتماعات وأجنحة سكنية للزوار رفيعين المستوى في المركز الذي تم افتتاحه في عام ٢٠١٧ من قبل صاحب السمو الملكي الأمير شارلز، ولي عهد المملكة المتحدة، أمير ويلز، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
كما واستعرض الدكتور فرحان نظامي خلال الجولة البحوث التي يركز المركز على إصدارها والمعنية بالتراث والحضارة الإسلامية، والدراسات المعنية بالعالم الإسلامي بجوانبه التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والفنية.
ومن جانبه، أكد معالي السفير على أهمية وجود المركز تحت مظلة أعرق الجامعات الغربية في العالم، حيث يأتي المركز ليجمع بين الدراسات الإسلامية ومساهمات أفضل الباحثين والأكاديميين.
كما وأعلن الدكتور خلال الاجتماع على أن المركز يعمل حاليًا على مشروع جديد من نوعه معني بالصحة العامة، والعلوم، والتكنولوجيا، بإدارة البروفيسور شاهد جميل، حيث ستتم دراسة تجاوب وردة فعل المجتمعات الإسلامية تجاه جائحة كوفيد-١٩.
وفي هذا الصدد، استعرض معالي السفير استجابة مملكة البحرين الناجحة لجائحة فيروس كورونا كوفيد-١٩، والدراسات التي أجراها القطاع الصحي بمملكة البحرين حول الفيروس، وامكانية الاستفادة منها للمساهمة في دراسات المركز.
الجدير بالذكر، أن مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية تأسس في عام 1985 كمؤسسة خيرية تعليمية مسجلة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير شارلز، ولي عهد المملكة المتحدة، أمير ويلز. وفي عام 2012، تم منحه ميثاقًا ملكيًا من قبل جلالة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا. ويدير إدارة المركز مجلس أمناء مكون من علماء ورجال دولة من جميع أنحاء العالم، وممثلون عن جامعة أكسفورد يرشحهم المجلس.
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