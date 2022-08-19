اخبار الخليج – سفير البحرين لدى المملكة المتحدة يجتمع مع مدير مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬فرحان‭ ‬أحمد‭ ‬نظامي،‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬أكسفورد‭ ‬للدراسات‭ ‬الإسلامية‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬معاليه‭ ‬إلى‭ ‬جامعة‭ ‬أكسفورد،‭ ‬بحضور‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬ريتشارد‭ ‬وايرز،‭ ‬نائب‭ ‬عميد‭ ‬القبول‭ ‬والتسجيل‭ ‬والبروفيسور‭ ‬شاهد‭ ‬جميل،‭ ‬زميل‭ ‬باحث‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬جرين‭ ‬تمبلتون،‭ ‬أكسفورد‭.‬

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وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع‭ ‬هنأ‭ ‬الدكتور‭ ‬فرحان‭ ‬أحمد‭ ‬نظامي‭ ‬معالي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬تعيينه‭ ‬عميدًا‭ ‬للسلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬العربي،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تطلع‭ ‬المركز‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬السفراء‭ ‬العرب‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬لندن‭.‬

وخلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬قام‭ ‬معالي‭ ‬السفير‭ ‬بجولة‭ ‬شملت‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬جناح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والأجنحة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تتوافر‭ ‬فيها‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬العلمية‭ ‬للباحثين‭ ‬والدارسين‭ ‬من‭ ‬مكتبة،‭ ‬وقاعات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬غرف‭ ‬اجتماعات‭ ‬وأجنحة‭ ‬سكنية‭ ‬للزوار‭ ‬رفيعين‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬افتتاحه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬‮٢٠١٧‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬شارلز،‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬أمير‭ ‬ويلز،‭ ‬بحضور‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

كما‭ ‬واستعرض‭ ‬الدكتور‭ ‬فرحان‭ ‬نظامي‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬البحوث‭ ‬التي‭ ‬يركز‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬إصدارها‭ ‬والمعنية‭ ‬بالتراث‭ ‬والحضارة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬والدراسات‭ ‬المعنية‭ ‬بالعالم‭ ‬الإسلامي‭ ‬بجوانبه‭ ‬التاريخية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والفنية‭. ‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬معالي‭ ‬السفير‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬وجود‭ ‬المركز‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬أعرق‭ ‬الجامعات‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬يأتي‭ ‬المركز‭ ‬ليجمع‭ ‬بين‭ ‬الدراسات‭ ‬الإسلامية‭ ‬ومساهمات‭ ‬أفضل‭ ‬الباحثين‭ ‬والأكاديميين‭.‬

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كما‭ ‬وأعلن‭ ‬الدكتور‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬يعمل‭ ‬حاليًا‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬معني‭ ‬بالصحة‭ ‬العامة،‭ ‬والعلوم،‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬بإدارة‭ ‬البروفيسور‭ ‬شاهد‭ ‬جميل،‭ ‬حيث‭ ‬ستتم‭ ‬دراسة‭ ‬تجاوب‭ ‬وردة‭ ‬فعل‭ ‬المجتمعات‭ ‬الإسلامية‭ ‬تجاه‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬‮١٩‬‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬استعرض‭ ‬معالي‭ ‬السفير‭ ‬استجابة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الناجحة‭ ‬لجائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬كوفيد‭-‬‮١٩‬،‭ ‬والدراسات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حول‭ ‬الفيروس،‭ ‬وامكانية‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬دراسات‭ ‬المركز‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر،‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬أكسفورد‭ ‬للدراسات‭ ‬الإسلامية‭ ‬تأسس‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1985‭ ‬كمؤسسة‭ ‬خيرية‭ ‬تعليمية‭ ‬مسجلة،‭ ‬برعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬شارلز،‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬أمير‭ ‬ويلز‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬تم‭ ‬منحه‭ ‬ميثاقًا‭ ‬ملكيًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جلالة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬ملكة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وشمال‭ ‬إيرلندا‭. ‬ويدير‭ ‬إدارة‭ ‬المركز‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬علماء‭ ‬ورجال‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وممثلون‭ ‬عن‭ ‬جامعة‭ ‬أكسفورد‭ ‬يرشحهم‭ ‬المجلس‭.‬