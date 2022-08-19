اخبار الخليج – «عمود الثقافة الأمنية» .. كيف تتعرف على العملة الورقية المزيّفة «1»

محمد بن مسعود - الدمام - جرّم‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأفعال‭ ‬التي‭ ‬تنصب‭ ‬على‭ ‬العملات‭ ‬،‭ ‬فتنال‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتوافر‭ ‬لها‭ ‬كي‭ ‬تؤدي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬دورها‭ ‬الاقتصادي‭ ‬كأداة‭ ‬للتعامل‭ ‬وقياس‭ ‬للقيم‭ ‬المادية‭ ‬ووسيلة‭ ‬لاختزانها‭ ‬،‭ ‬وتشكل‭ ‬جرائم‭ ‬العملة‭ ‬خطورة‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬مما‭ ‬يستوجب‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سرعة‭ ‬الابلاغ‭ ‬عن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬اقتصاد‭ ‬المملكة‭ .‬

‭ ‬وتعتبر‭ ‬جرائم‭ ‬التزييف‭ ‬في‭ ‬العملات‭ ‬من‭ ‬الجنايات‭ ‬وتبدأ‭ ‬عقوبتها‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬نص‭ ‬القانون‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬‭ ‬يعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬والغرامة‭ ‬من‭ ‬قلد‭ ‬أو‭ ‬زيف‭ ‬أو‭ ‬زور‭ ‬،‭ ‬بأية‭ ‬كيفية‭ ‬كانت‭ ‬،‭ ‬عملة‭ ‬ورقية‭ ‬أو‭ ‬معدنية‭ ‬متداولة‭ ‬قانوناً‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭ ‬بقصد‭ ‬ترويجها‭ ‬أو‭ ‬استعمالها‭ ‬،‭ ‬ويعتبر‭ ‬تزييفاً‭ ‬في‭ ‬العملة‭ ‬إنقاص‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬معدنها‭ ‬أو‭ ‬طلائها‭ ‬بطلاء‭ ‬يجعلها‭ ‬شبيه‭ ‬بعملة‭ ‬أخرى‭ ‬أكثر‭ ‬منها‭ ‬قيمة‭ ‬‮«‬‭ .‬

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‭ ‬وحول‭ ‬كيفية‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬العملة‭ ‬الورقية‭ ‬المقلدة‭ ‬،‭ ‬فهناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬وسيلة‭ ‬ومستوى‭ ‬للتأمين‭ ‬يمكن‭ ‬بها‭ ‬كشف‭ ‬العملة‭ ‬المقلدة‭ ‬،‭ ‬ونُذكر‭ ‬منها‭ ‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬ترى‭ ‬بالعين‭ ‬المجردة‭ ‬والتي‭ ‬تهم‭ ‬الشخص‭ ‬العادي‭ ‬ليتعرف‭ ‬عليها‭ ‬بسهولة‭ ‬ويُسر‭ .. ‬كالعلامة‭ ‬المائية‭ ‬فهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬تصميم‭ ‬زخرفي‭ ‬تشكل‭ ‬في‭ ‬نسيج‭ ‬الورق‭ ‬أثناء‭ ‬تصنيعه‭ ‬وترى‭ ‬العلامة‭ ‬بالضوء‭ ‬النافذ‭ ‬،‭ ‬والتصميم‭ ‬قـــد‭ ‬يكون‭ ‬صورة‭ ‬أو‭ ‬رقم‭ ‬أو‭ ‬كلمة‭ ‬أو‭ ‬عبارة‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬العملات‭ ‬البحرينية‭ ‬فهـي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬صورة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وقيمة‭ ‬العملة‭ ‬بالحروف‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزيــــــة‭ ‬،‭ ‬فالمقلد‭ ‬غالباً‭ ‬يصعب‭ ‬أو‭ ‬يتجاهل‭ ‬تقليدها‭ ‬وإذا‭ ‬قلدها‭ ‬فإنه‭ ‬يضعها‭ ‬بشكل‭ ‬سطحي‭ ‬علــــى‭ ‬سطح‭ ‬الورقة‭ .‬

‭ ‬ويمكن‭ ‬ملاحظة‭ ‬أي‭ ‬عملة‭ ‬مقلدة‭ ‬بسهولة‭ ‬وكشفها‭ ‬مقارنــــة‭ ‬بالعملة‭ ‬الصحيحة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المقارنة‭ ‬بالعين‭ ‬المجردة‭ ‬فتجد‭ ‬عدم‭ ‬وضـــــوح‭ ‬العلامة‭ ‬بالعملة‭ ‬المقلدة‭ ‬وعدم‭ ‬التدرج‭ ‬اللوني‭ ‬الظلي‭ ‬والتحديد‭ ‬أو‭ ‬يتجاهل‭ ‬تقليدها‭ ‬من‭ ‬الأساس‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬نرى‭ ‬الاختلاف‭ ‬الواضح‭ ‬في‭ ‬الألوان‭ ‬بين‭ ‬العملات‭ ‬الصحيحة‭ ‬عند‭ ‬مقارنتها‭ ‬على‭ ‬عملة‭ ‬مقلدة‭ . ‬فتجدها‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الثبات‭ ‬والتدرج‭ ‬والوضوح‭ ‬،‭ ‬ويميز‭ ‬العملة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة‭ ‬وجود‭ ‬شريط‭ ‬أمني‭ ‬ثلاثي‭ ‬الأبعاد‭ ‬باللون‭ ‬الأزرق‭ ‬وهو‭ ‬يوجد‭ ‬على‭ ‬ظهر‭ ‬الورقة‭ ‬ومطموراً‭ ‬داخل‭ ‬ألياف‭ ‬الورقة‭ ‬بشكل‭ ‬مغزلي‭ ‬أي‭ ‬متقطع‭ ( ‬متحرك‭ ) ‬بشكل‭ ‬تموج‭ ‬البحر‭ ‬عند‭ ‬إمالة‭ ‬الورقة‭ ‬النقدية‭ . ‬فتجد‭ ‬بالورقة‭ ‬النقدية‭ ‬المزيفة‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬تصوير‭ ‬ملون‭ ‬ثابت‭ ‬دون‭ ‬حركة‭ ‬وباهت‭ ..‬

‭ ‬وتمتاز‭ ‬العملات‭ ‬الصحيحة‭ ‬التي‭ ‬تطبع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ( ‬انتاليو‭ ) ‬بأنها‭ ‬تترك‭ ‬بروزا‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬الورقة‭ ‬يمكن‭ ‬لمسه‭ ‬بالأصبع‭ ‬والإحســـــاس‭ ‬بالخشونة‭ ‬ولا‭ ‬تجده‭ ‬في‭ ‬العمـــلات‭ ‬المقلـــدة‭ ‬،‭ ‬ومثال‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬يمكـــن‭ ‬للشخص‭ ‬العادي‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬كتابة‭ ( ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ) ‬بجهة‭ ‬الوجـه‭ ‬بالعملة‭ ‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللمس‭ ‬بالأصبع‭ ‬للكتابــــة‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬سيلاحظ‭ ‬هذا‭ ‬البروز‭ ‬في‭ ‬الطباعة‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬الأرقام‭ ‬المكتوبة‭ ‬لفئة‭ ‬العملة‭ ‬،‭ ‬ويوجد‭ ‬أيضاً‭ ‬رقائق‭ ( ‬سبارك‭ ‬لايف‭ ‬تروسبين‭ ) ‬والمعروفة‭ ‬بعين‭ ‬السمكة‭ ‬وهي‭ ‬علامة‭ ‬أمنية‭ ‬واضحة‭ ‬بالعملات‭ ‬الورقية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬جهة‭ ‬الوجه‭ ‬ومستحدثة‭ ‬تحمل‭ ‬حلقة‭ ‬أو‭ ‬حلقتين‭ ‬ذات‭ ‬ألوان‭ ‬متحركة‭ ‬وتظهر‭ ‬فئة‭ ‬الورقة‭ ‬النقدية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الحلقات‭ ‬،‭ ‬وحتى‭ ‬الآن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تقليدها‭ ‬حيث‭ ‬جاءت‭ ‬هذه‭ ‬الميزة‭ ‬بالعملات‭ ‬المزيفة‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬تصوير‭ ‬ملون‭ ‬ثابتة‭ ‬دون‭ ‬حركة‭ ‬للحلقات