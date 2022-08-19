منتخب تونس يواجه البرازيل وديًا استعدادًا للمونديال

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أعلن اتحاد الكرة التونسي، أن منتخب نسور قرطاج سيلعب مواجهة ودية أمام البرازيلي في 27 سبتمبر ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم قطر 2022.

واوضح اتحاد الكرة التونسي، أن مواجهة المنتخبين ستتجدد بعد خمسين عاماً من المواجهة التي جمعتهما في السادس من يونيو عام 1973 من القرن الماضي.

وأشار إلى أن مواجهة تونس أمام البرازيل ستقام في أحد الملاعب الأوروبية التي سيتم تحديدها خلال الأيام المقبلة.



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Source akhbaar24

