تعرف على تشكيل “الشباب” في ودية “العدالة”

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أعلن المدير الفني لفريق الشباب، التشكيل الذي سيخوض به مباراته الودية مساء اليوم (الجمعة) أمام نظيره العدالة. وجاء تشكيل الشباب كالتالي: كيم جيو، فواز الصقور، حسان تمبكتي، نادر الشراري، متعب الحربي، كريتشوفياك، حسين القحطاني، كريستيان جوانكا، هتان باهبري، أرون بوبيندزا، كارلوس جونيور.

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