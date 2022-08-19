“الاتحاد” يقترب من إغلاق قضية الكرواتي سلافن بيليتش

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أفادت تقارير صحفية بأن مجلس إدارة نادي الاتحاد، سيُغلق خلال الـ 48 ساعة المقبلة شكوى المدير الفني الكرواتي السابق لفريقهم، سلافن بيليتش. وطلب المدير الفني الكرواتي، بحسب التقارير الصحفية ذاتها، عشرة ملايين يورو لإنهاء المطالبات المالية التي صدرت بحقها أحكام نافذة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. وكان رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، قد أعلن في وقت سابق رفع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنع تسجيل اللاعبين.

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