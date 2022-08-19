معنف فتاة حفر الباطن في قبضة الشرطة.. تفاصيل الواقعة

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المناطق – متابعات

بعد انتشار فيديو خلال الساعات الماضية يظهر امرأة تعنف من قبل أحد أقاربها على ما يبدو في إحدى المحافظات السعودية، أعلنت الشرطة القبض على المعنف وإحالته إلى النيابة العامة.

فقد أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه بعد تداول فيديو على مواقع التواصل لتعرض فتاة للتعنيف باشرت شرطة محافظة حفر الباطن البلاغ بتاريخ 19/ 1/ 1444 هـ، وجرى استكمال الإجراءات النظامية والقبض على الفاعل، وإحالته إلى النيابة العامة.

فيما كشف مصدر مسؤول في النيابة، بأنه بناء على ما رُفع من قبل مركز الرصد النيابي، بشأن فيديو التعنيف هذا، وجهت النيابة المختصّة باستكمال إجراءات الاستدلال الأولية فورًا، وإحالة المجني عليها للمستشفى لإيقاع الكشف الطبي.

كما أوضح المصدر أن النيابة تتابع كافة وقائع الإيذاء المنطوية على جريمة، وكل أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو التهديد بها بتجاوز الجاني ما له من ولاية أو سلطة أو مسؤولية شرعية أو قانونية؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة طبقًا لنظام الحماية من الإيذاء والأنظمة ذات العلاقة.

وتعاقب القوانين السعودية أعمال التعنيف والإيذاء التي تمارس سواء من قبل الأقارب أو غيرهم على القصر أو الراشدين أيضاً، فيما تتفاوت العقوبات بحسب ظروف وطبيعة الجرم.

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Source almnatiq

