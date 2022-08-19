للمرة الأولى.. إزالة ورم في القلب باستخدام القسطرة دون الحاجة لجراحة

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تمكّن فريق جراحة القلب في كلية الطب بجامعة واشنطن للمرة الأولى، من إزالة ورم حميد من داخل قلب مريض باستخدام جهاز يتم توصيله بالقسطرة، دون الحاجة لإجراء عملية جراحية.
واستغرقت العملية التي نُشرت تفاصيلها على موقع جامعة واشنطن 30 دقيقة فقط، حيث عاد المريض البالغ من العمر 54 عاماً إلى منزله في اليوم نفسه، متجنباً إجراء عملية القلب المفتوح لإزالة الورم.
وجاء ذلك بتعاون مشترك من رئيس الفريق الجراحي، جيمس مكابي، وزميله مؤسس الشركة التي طورت الجهاز، الذي يتيح للأطباء إزالة الغرسات التي تنتقل من موضعها الأصلي، وحصل على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مايو الماضي.
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Source akhbaar24
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