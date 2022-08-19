اختصاصي: 22 مليون مستخدم لتطبيق «تيك توك» في المملكة.. وسلبياته خطر على المجتمع

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أكد الاختصاصي والمستشار الاجتماعي فهد القحطاني أن أكثر من 22 مليون فرد يستخدمون تطبيق «تيك توك» في المملكة، محذرًا من السلبيات والسلوكيات الخاطئة المنتشرة في التطبيق على المجتمع.

وأضاف خلال مداخلة مع «نشرة النهار» على قناة «الإخبارية» أنه يجب الحذر من الكثير من السلبيات والمشكلات التي يمكن نشرها من خلال التطبيق مثل التحرش والابتزاز والتهديد ونشر الفوضى ونشر الأخبار الكاذبة الأمنية والسياسية والاجتماعية.

ولفت القحطاني إلى أن النشء الصغير ربما لا يدرك هذه الأبعاد ولا يحرص عليها، مشددًا على أنه يجب توجيه استخدام التطبيق بشكل صحيح بما يدعم رؤية المملكة 2030.

وكانت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، قد كشفت عن تحديات أمنية خاصة بالتطبيق منها تنامي توظيفه من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، إضافة إلى استخدامه لنشر مواد غير أخلاقية.

وأوضحت جامعة نايف، في دراسة لها، حول سياسات التعامل مع التحديات الأمنية لتطبيق تيك توك، أن التطبيق لاقى انتشارًا سريعًا على مستوى العالم.

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Source almnatiq

