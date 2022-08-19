شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة فاركو في الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اعلن المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفارس الأبيض تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة فاركو في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري المحلي.

وتنطلق فعاليات المباراة بين الزمالك وفاركو في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل الزمالك الرسمي

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا "- إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - يوسف أسامه نبيه - أحمد سيد " زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

دكة البدلاء: محمد نديم ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وحازم إمام ويوسف إبراهيم " اوباما" وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف جعفر وعمر السعيد.

ترتيب الفريقين في الدوري

ويدخل فريق الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الأول برصيد اثنين وسبعين نقطة جمعهما من لعب ثلاثين مباراة حيث حقق الفوز في ثلاثة وعشرين مباراة وتعادل في ثلاثة مباريات وتلقى الهزيمة في اربعة لقاءات.

بينما يدخل فريق فاركو المواجهة وهو يحتل المركز الثامن برصيد اربعين نقطة جمعهما من لعب ثلاثين مباراة حيث حقق الفوز في تسعة مباريات وتعادل في ثلاثة عشر مواجهة وتلقى الهزيمة في ثمانية مباريات.