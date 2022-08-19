شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يطلب احتساب بطولة مفاجئة لصالحه ويكشف سر قوي وراء تتويج الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أجرى الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للحديث عن أهدافه مع فريقه.

ويستعد دياز رفقة فريقه لانطلاق مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المتوج بلقبه في الموسم الماضي.



دياز يكشف سر التتويج بدوري المحترفين السعودي

وأكد رامون دياز، أن سر قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري السعودي، هو اختلاف الزعيم عن باقي الأندية السعودية، وسعيه نحو البطولات.

وانتزع الهلال مع دياز أغلى ألقاب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد منافسة شرسة مع الاتحاد، في الجولات الأخيرة.

وتابع دياز: "أعتقد أن أول شيء شوهد هو تغيير طريقة اللعب تكتيكيًا، فبعد معرفتنا بالخصائص التي يتوفر عليها الفريق، كان بإمكاننا اللعب بخطة 4-3-3، وأعتقد أن الفريق قادر على اللعب بهذه الطريقة، وبعد ذلك كان علينا أن نقنعهم بأنه علينا أن نقاتل حتى النهاية".

وأضاف "كنا نتوفر على فريق فاز بلقب دوري أبطال آسيا وكأس السوبر، واللاعبون يملكون جودة ومستوًا جيدًا جدًا رغم تصحيحنا لبعض الأخطاء التكتيكية التي لاحظناها من جهتنا، والتي كانت أساسًا من منتصف الميدان إلى الهجوم، وذلك كان التغيير الذي قمنا به".



دياز يطالب باحتساب دوري 2018 في رصيده



وتابع مازحًا: "فزت بالدوري مع الهلال مرتين، لقد رحلت عن النادي قبل انتهاء موسم 2017-2018 بخمس جولات، وكان الهلال يتصدر الدوري بفارق 4 نقاط عن المركز الثاني، لذلك يجب احتساب تلك البطولة في رصيد إنجازاتي مع الفريق".

وأشار "الهلال يختلف عن باقي الأندية السعودية، بسبب المستوى العالي والاحترافي في العمل، والبحث المستمر عن الإنجازات والبطولات".

واختتم المدير الفني: "أنا أتمتع بعلاقة طيبة مع نادي الهلال، أعرف معظم اللاعبين منذ فترة تدريبي الأولى للهلال، واللاعبون كذلك يفهمون فلسفتي جيدًا وأنا أعرف قدراتهم وإمكانياتهم بشكل جيد، وفي الهلال نمتلك علاقة ممتاز مع اللاعبين ومجلس الإدارة".