اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من خادم الحرمين الشريفين

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك رداً على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها سموه لأخيه خادم الحرمين الشريفين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.

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