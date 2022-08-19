اخبار الخليج – مع منح دراسية تصل إلى 50%.. «الجامعة الخليجية» تواصل استقبال طلبات القبول والتسجيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الجامعة الخليجية عن استمرار فتح باب القبول والتسجيل للفصل الدراسي الخريفي 2023/2022 لخريجي الثانوية العامة والمحولين من جامعات أخرى، مع منح دراسية تصل إلى 50%.

وبينت رئيس وحدة القبول والتسجيل والخدمات الطلابية بالجامعة الخليجية الأستاذة براء السامرائي أن المنح الدراسية تقدم للطلبة في كافة برامج البكالوريوس المطروحة حاليًا في الجامعة وتعتمد نسبة المنحة على نوع التخصص ومعدل الطالب في الثانوية ومشاركته في الأنشطة الطلابية وذلك بهدف دعم وتشجيع الطلبة المتفوقين على مواصلة التميز الأكاديمي والطلابي.

وأضافت أن ما يميز المنح الدراسية التي تقدمها الجامعة الخليجية هي أن المنحة تقدم للطالب طوال فترة دراسته في الجامعة ولا تقتصر على فصل دراسي أو عام دراسي واحد.