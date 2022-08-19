اخبار الخليج – الثورة الصناعية الرابعة تفتح آفاقًا جديدة لتسريع عمليات التكامل الخليجي 

حضر سعادة النائب أحمد صباح السلوم، عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماع الهيئة الاستشارية والذي عقد عن بعد.

وقال أنه تنفيذَا لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين المنعقد في مدينة الرياض بتكليف الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون بدراسة خيارات الصناعة الخليجية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، فقد قامت الهيئة باستفاضة واطلعت على الدراسات المتعددة، وخلصت للعديد من المرئيات والمقترحات.

وأوضحت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى في تقريرها الذي أعدته بهذا الخصوص أن الأثر الأكبر على الصناعة الخليجية يحدث نتيجة المبادرات الوطنية التي تستهدف التحول الرقمي في الأنشطة الصناعية، واستخدام الذكاء الصناعي وربط المعلومات بين الأنظمة والمنشآت الصناعية الوطنية.

وبينت بأن دول مجلس التعاون تشترك في مجموعة من الأنظمة والمشاريع التي تساند مشاريع الدول الوطنية في التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ومنها الربط الالكتروني للمعابر الحدودية ضمن الاتحاد الجمركي الخليجي، ورقمنه سلاسل الامداد، ونظام الشراء المشترك، وترابط أنظمة البحث والتطوير.

وأوضحت أن الثورة الصناعية الرابعة تفتح آفاقًا جديدة لتسريع عمليات التكامل الخليجي نتيجة زيادة كفاءة العمليات وسرعة تبادل وربط المعلومات، مما ينعكس على مختلف أنشطة التنمية الصناعية مثل زيادة مشاركة القوى العاملة الخليجية مع زيادة كفاءة العمل عن بعد، وتسهيل حركة رأس المال الاستثماري، وترابط أنظمة الاستدامة لتقليل غازات الاحتباس الحراري بشكل تشاركي، وربط برامج التدريب الصناعي خليجيًا، ونظام النافذة الواحدة المشتركة لتسهيل التجارة البينية ووضع أنظمة لمواجهة الأزمات بآليات عمل مشتركة.

وأضافت أن اللجنة تسعى لبحث خيارات تعظيم الاستفادة من مراكز البحث والابتكار لدعم الصناعة الخليجية عن طريق الربط الشبكي وتوفير المعلومات عن إمكانية البحث والتطوير والابتكار للدول الأعضاء والذي يزيد من فرص التعاون في البحث والتطوير الصناعي وتكامل الجهود في ابتكار منتجات صناعية خليجية ذات محتوى تقني عالي، وربط إنجازات مراكز الأبحاث والابتكار الخليجية بالمنشآت الصناعية الخليجية بما يوفر فرص لنقل مخرجات البحث العلمي للصناعات الخليجية ويزيد من فرص تسويق هذه الابتكارات لعدد كبير من المنشآت الصناعية.