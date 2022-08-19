محمد بن مسعود - الدمام - ودعت “الجامعة” الطلاب والطالبات المقبولين لسرعة تأكيد القبول قبل موعد إغلاقه غدًا السبت الموافق 22-01-1444هـ، الساعة 12 ظهرًا؛ حيث سيتم بعدها استبعاد من لم يؤكد أو تؤكد قبولها.

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة المجمعة تعلن نتائج القبول الإلحاقي لـ”الطلاب والطالبات” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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