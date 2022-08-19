“النقل” تنبه سائقي الشاحنات إلى سرعة الالتزام بهذا الأمر

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، أنها تنبه على سائقي الشاحنات بضرورة الالتزام بإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من نظامية وسلامة الشاحنات.

وتحت شعار” نحو نقل آمن”، أوضحت الوزارة على حسابها في تويتر، أن إجراء الفحوصات اللازمة، يساعد السائقين كثيرًا في التأكد من نظامية وسلامة شاحناتهم خلال سيرهم مسافات طويلة على الطرق.

وأشارت إلى أن الفحوصات اللازمة التي يجب على السائقين إجرائها يوميًا، هي:

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1 – التأكد من المحركات.

2 – التأكد من منظومة الفرامل.

3 – وجود معدات سلامة للشاحنات.

4 – سلامة حواجز الشاحنة، ووجود بطاقة الرقم المميز.

5 – فحص ما حول المركبة من إمالة، أو سلامة الحمولة.

6 – التأكد من إحكام الربط بين النصف مقطورة بالقاطرة.

7 – التأكد من كفاءة عمل أدوات وأجهزة القياس للشاحنات.

يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه الوزارة باستمرار على إيقاف تدفق زحف الرمال على الطرق السريعة، وذلك في سبيل الحفاظ عليها من الأضرار الناتجة عن انهمار الكثبان الرملية، التي قد تتسبب في انخفاض جودة الطرق وتعريض سلامة مستخدمي الطريق للخطر، وذلك نتيجةً للجهود المتواصلة في تقليل آثار ظاهرة التصحر وزحف الرمال بين المدن.

وأكدت أنها استخدمت الوزارة طوال المدة الماضية عدداً من التقنيات الحديثة الخاصة بإزالة الكثبان الرملية وإيقاف زحف الرمال على الطرق، وذلك بشكلٍ دوري وفق أرقى المواصفات والمعايير القياسية العالمية.

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