انطلاق تدريبات أخضر الصالات في الدمام استعداداً لآسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أنطلقت، أمس في الدمام تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات في التجمع الخاص بلاعبي أندية دوري الدرجة الأولى، التمهيدي للمعسكر الذي سيقام في منطقة القصيم، استعدادًا لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في الكويت في الفترة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل.
وأدى اللاعبون تدريبات خاصة، على صالة نادي الاتفاق، بقيادة المدرب الإسباني أندرو بلازا، الذي رحّب قبل انطلاق التدريبات باللاعبين، بعدها تم إجراء تمارين إحماء، ثم تقسيمهم إلى عدة مجموعات وإجراء تمارين باستخدام الكرة، قبل أن تختتم بإقامة مناورة على كامل الصالة.
يذكر بأن قرعة بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات، الذي أُجريت في مايو الماضي، أسفرت عن وجود أخضر الصالات، في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام.
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