شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يوافق على انتقال مشاريبوف إلى الأهلي المصري ولكن بشرط وحيد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وافقت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على انتقال مشاريبوف إلى صفوف الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولكن بشرط وحيد للموافقة على انتقال الأوزبكي

وكانت تقارير صحفية مصرية قد أكدت أن إدارة النادي الأهلي قد تقدمت بعرض رسمي إلى نادي النصر من أجل الحصول على خدمات الأوزبكي جمال الدين مشاربيوف خلال الميركاتو الصيفي الحالى.

النصر يوافق على بيع مشاريبوف إلى الأهلي المصري

وأكد مصدر داخل نادي النصر أن إدارة الفريق لا تمانع في بيع اللاعب جمال الدين مشاربيوف إلى صفوف النادي الأهلي، ولكن بشرط وحيد للاستغناء عن صفوف اللاعب، وهو تعويض رحيله بالتعاقد مع مهاجم جديد على أعلى مستوى".

وأضاف المصدر:"في حالة تعاقد النصر مع اللاعب عبدالرحمن غريب لاعب فريق أهلى جدة سوف نسمح بانتقال جمال الدين مشاريبوف إلى صفوف النادي الأهلى على سبيل الإعارة وليس لبيع نهائي".

وكان مشاريبوف قد انتقل إلى صفوف النصر السعودي في العام المنصرم من صفوف فريق باختاكور الأوزبكي مقابل مليون يورو، وتمت إعارته إلى صفوف شباب الأهلي الإماراتي لمدة 6 أشهر.