شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ من نونو سانتو في ودية الاتحاد أمام أبها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل نونو سانتو وضع النقاط الأخيرة لتجهيزات فريق الاتحاد لبداية الموسم الكروي الجديد وانطلاق مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان التي ستنطلق في الخامس والعشرين من أغسطس الحالي.

استعدادات قوية من الاتحاد لبداية الدوري

ويواصل الفريق استعداداته لانطلاقة الدوري ببعض المباريات الودية حيث سيواجه الاتحاد نظيره أبها قبل مباراة الفريق الأولى بالدوري السعودي للموسم الجديد 2022-2023.

ووفقا للتقارير الصادرة من داخل فريق النصر السعودي، فإن نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد سيسعى لإقحام كافة قواه الضاربة في المباراة من أجل تجهيز الفريق بشكل قوي قبل بداية مسابقة الدوري.

سانتو يستقر على الدفع بالقوة الضاربة في ودية أبها

ويرى سانتو بأن مباراة أبها ستكون هي الاستعداد القوي والتجربة الأبرز من أجل الوقوف على التشكيل الأساسي الذي سيخوض معه مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم.

وتؤكد التقارير بأن سانتو سيعتمد خلال المباراة الودية على طريقة 3-5-2 من أجل تجربتها على اللاعبين وتحديد الأسماء التي ستشارك معه في أولى اللقاءات يوم 26 أغسطس القادم.

ومن المنتظر أن يفتتح الاتحاد مباريات بالدوري السعودي في السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري ببمباراة قوية أمام أبها في الجولة الأولى من عمر المسابقة.

وكان قد خاض الاتحاد معسكرا في النمسا لمدة 22 يوما قبل أن يعود الفريق مؤخرا وتحديدا مطلع هذا الاسبوع من أجل مواصلة الاستعدادات بالسعودية قبل مباراة أبهال المرتقبة.

