شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معلق مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري.. والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية من معرفة من هو معلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وفاركو والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر أغسطس الجارى في إطار الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري المصري.

معلق مباراة الزمالك وفاركو

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري إقامة المباراة عبر قناة اون تايم سبورت الأولى وأعلنت تولى التعليق المعلق الرياضي الكبير مؤمن حسن على مجريات المباراة.

ويسعى الفارس الأبيض من تحقيق الفوز والحصول على الثلاثة نقاط من أجل الاقتراب أكثر من الحصول على بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع

ومن المُنتظر أن يدخل فريق الزمالك تلك المواجهة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومحمود الونش وسيد عبد الله نيمار.

خط الوسط: عبدالله جمعة وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما