شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يقترب من حسم التعاقد مع مدرب المنتخب السابق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي المصري أقترب من التعاقد مع المدرب البرتغالي كيروش مدرب المنتخب المصري السابق، يأتي ذلك بعد تذبذب مستوي الفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي الحالي ريكاردو سواريش، والذي فشل إثبات نفسه للجماهير الحمراء.

وتناولت التقارير أن بالفعل حدثت مفاوضات مع المدرب من أجل قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، مع التعهد له بالتعاقد مع صفقات قوية فى الفترة المقبلة، بعدما غاب الفريق عن منصات التتويج فى الموسم الحالي، وظهر جميع اللاعبين بمستوي سيئ للغاية.



ضياء السيد يؤكد عودة كيروش لمصر قريبًا

ومن جانبه أكد ضياء السيد المدرب العام للمنتخب المصري فى جهاز كيروش السابق عبر حسابه الرسمي على" تويتر "، أنه تواصل بالفعل مع المدرب البرتغالي أمس ووضح له أنه سيعود لمصر قريبًا جدًا، ليثير التكهنات حول عودته لمصر عبر بوابة الأهلي المصري.



موقف الأهلي المصري من رحيل سواريش بنهاية الموسم!

وأشارت بعض المصادر الصحفية أن مسئولي الفريق فى حالة عدم رضا عن المستوي الفني الذي يقدمه سواريش، إضافة إلى أنه دائم الأعذار بشكل كبير، ويتحدث كثيرًا فى وسائل الإعلام عن التغير الذي أحدثه للفريق فى الفترة القليلة الماضية.

وتنقسم الأصوات فى الوقت الحالي داخل الأهلي القاهري بين مؤيد ومعارض لفكرة رحيل المدرب، الذي لم يظهر أي إنسجام لطريقة لعب الكرة المصرية، فى الوقت الذي يري البعض أن كارلوس كيروش سيعد الخيار الأفضل للفريق فى الفترة المقبلة، حيث أنه يعلم طريقة التعامل مع اللاعب المصري.