البورصة الباكستانية تغلق على تراجع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة بلغت 0.48 %، ما يعادل 210 نقاط، ليصل عند مستوى 43270 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 113.547.578 سهماً، تمثّل أسهم 335 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 119 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 188 شركة، واستقرت قيمة أسهم 28 شركة.

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