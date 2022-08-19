اخبار الرياضه السعوديه رئيس الاتحاد: أجندة «الفئة الضالة» من الجماهير واضحة.. لن أسمح بتجاوزاتهم.. اللاعبون خط أحمر

محمد بن مسعود - الدمام - فتح رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي، النار على من وصفهم بـ«الفئة الضالة» من الجماهير، متعهدا بأن يعمل على كشف ألاعيبهم حتى يتم التخلص منهم.

وقال الحائلي عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الجمعة): «الفئة الضالة نصبت نفسها أنها من جماهير الاتحاد وأنهم أصحاب قرار من يأتي ومن يرحل، وقاموا بتشغيل القروبات وتحريف الكلام حسب أهوائهم وتوجهاتهم وأجندتهم التي باتت واضحة للأعمى»، مضيفا: «كلامي كان موجها لشخص واحد وواضح، فكل العمل والأموال التي تُضخ هي من أجل إسعاد جمهور الاتحاد، وهم يعرفون ذلك جيداً».

وتابع: «لاعبو الاتحاد ومنسوبوه بالنسبة لي خط أحمر، ولن أسمح لكائن من كان أن يسقط أو يتجاوز عليهم»، مشددا على أن العمل في العام الحالي سيكون مختلفا، مضيفا بقوله: «لن نصمت، سنتحدث بكل وضوح، وإن زادوا زدنا».

وتوعّد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد بقوله «هل الشخص بما أنه رئيس نادٍ لا يستطيع التحدث؟ لا وألف لا، سنتحدث ونكشف جميع ألاعيبهم حتى نتخلص منهم».