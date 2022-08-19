اخبار دوليه – من ميناء أوديسا.. غوتيريش يحذر من مجاعة عام 2023

محمد بن مسعود - الدمام - بعدما وصل إلى لفيف عصر الأربعاء، زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة، ميناء أوديسا الأوكراني جنوب البلاد، حيث حذر من مجاعة مقبلة إذا لم يؤمن تصدير الحبوب.

وشدد المسؤول الأممي على وجوب ضمان تدفق صادرات الحبوب الذي استؤنف مؤخراً بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، بهدف تخفيف أزمة غذاء عالمية متفاقمة.

فيما أكد أنه لا يزال هناك الكثير من الجهود يجب القيام بها من أجل ضمان الوصول العالمي الكامل إلى المنتجات الغذائية والأسمدة الأوكرانية والروسية على السواء.

مجاعة في عام 2023

كما أوضح أن البلدان النامية بحاجة إلى مساعدة لشراء مثل هذه الحبوب، داعياً إلى السماح بوصول المحاصيل الروسية، والأسمدة التي لا تخضع للعقوبات، دون عوائق إلى الأسواق العالمية. ونبّه من مجاعة تلوح في الأفق في عام 2023 بسبب حظر صادرات الأسمدة.

إلى ذلك، حذر روسيا من فصل محطة زابوريجيا عن شبكة الكهرباء الأوكرانية.

جولات أخرى

ويعتزم غوتيريش زيارة محطة زابوريجيا اليوم أيضاً، وذلك بعدما حذّر أمس الخميس، من أن إلحاق أي ضرر بالمحطة النووية سيكون بمثابة «انتحار»، في وقت تتبادل كييف وموسكو الاتهامات بقصف الموقع.

كما من المقرر أن يتوجه السبت إلى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، الذي يضم مسؤولين من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، يشرفون على صادرات البحر الأسود من الحبوب والأسمدة الأوكرانية.

أول سفينة حبوب

يشار إلى أن أول سفينة حبوب كانت غادرت أوائل أغسطس/آب الجاري، من ميناء أوديسا بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لضمان المرور الآمن عبر البحر الأسود.

أتت تلك التطورات تماشيا مع الاتفاق الموقع في اسطنبول في 22 يوليو/تموز الماضي، ضمن اتفاقية «ممر الحبوب» بعد جهود للمساعدة على تخفيف أزمة السلع العالمية لتبحر السفن عبر ممر آمن في البحر الأسود، وتمر عبر مضيق البوسفور وصولاً إلى الأسواق.