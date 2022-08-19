مهرجان بريدة للتمور يساهم في تعزيز العمل التطوعي عبر عمل 400 متطوع ومتطوعة

محمد بن مسعود - الدمام - حقق مهرجان التمور في بريدة العديد من مقاصد دعم الشباب، وتشجيعهم على العمل التطوعي، وفتح آفاق فرص العمل لهم ، وتوسيع دائرة الانخراط في المجتمع .

حيث جسد المهرجان اهتمام رؤية المملكة الطموحة 2030 بتعزيز مفهوم العمل التطوعي وتطويره ونشر ثقافته ورفع نسبة عدد المتطوعين ، إيماناً من الحكومة الرشيدة بأهمية العمل التطوعي ودوره في بناء المستقبل، بتوفير مناخ إيجابي يساعد على نموه كونه أحد الأهداف الرئيسة ضمن الرؤية.

حيث أكد المهرجان الذي ينظمة فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بالقصيم ، بمدينة التمور ببريدة ، أن عدد المشاركين المتطوعين بالمهرجان أكثر من 400 متطوعاً من الجنسين يعملون لإطلاع زوار المهرجان على انواع التمور وأجودها وعلى الصناعات التحويلية للتمور، وبالاعمال المساندة ، بالإضافة إلى تقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة للزوار .

يذكر أن من أهداف المهرجان تعميق قيمة التطوع في حياة المجتمع، وتمكين المسؤولية المجتمعية وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وبناء ثقافة العمل التطوعي وتشجيعه على كافة الأصعدة.

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