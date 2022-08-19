الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة تكشف البعد الإنساني لتطوير العشوائيات

محمد بن مسعود - الدمام - وقالت الهيئة إن مشروع تطوير العشوائيات يقدم الدعم للفئات المستهدفة من خلال توفير السكن الملائم، وتعويض الملاك القاطنين في العشوائيات، ووجود خيارات إيجار مدعومة. وأشارت إلى أن الدعم الاجتماعي للمشروع، هو دعم اجتماعي ودعم طويل الأمد للأسر الضمانية، كما أنه يمنح فرصة للفئات المستحقة لتصحيح أوضاعهم القانونية بحسب الاشتراطات والمعايير المطلوبة. ولفتت إلى أنه يدعم الوصول إلى سكن مؤقت ميسور التكلفة حسب معايير واضحة، بالإضافة إلى الاهتمام الخاص بكبار السن وأصحاب الهمم والمرضى من خلال استكمال توفير الدعم الاجتماعي.

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