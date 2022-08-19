مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في إقليم خيبر بختونخوا بجمهورية باكستان الإسلامية، حيث وُزِّعت أمس 2.070 سلة غذائية استهدفت مخيم بكا خيل في بنو، ومنطقة خيبر القبلية ، استفاد منها 14.490 فردا من الفئات الأكثر احتياجا والأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في باكستان؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين هناك.

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