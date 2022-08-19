العيادة الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في عزلة الدير بحجة تقدم خدماتها لـ 3.606 مستفيدين خلال شهر يوليو

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المناطق_واس
قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 3.606 مستفيدين، خلال شهر يوليو 2022م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 403 مرضى، وعيادة الطوارئ 370 فردا، وعيادة الباطنية 953 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 60 حالة، كما تم صرف الأدوية لـ 1.803 أشخاص، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 17 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 9 مستفيدين.
وفي الخدمات المرافقة فقد راجع قسم الخدمات التمريضية 492 مريضا، وجرى تنفيذ 9 أنشطة للتخلص من النفايات.
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Source almnatiq
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