الحائلي: الفئة الضالة نصبت نفسها أنها من جماهير الاتحاد

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قال رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، إن هناك فئة ضالة نصبت نفسها أنها من جماهير ناديه وأنهم من أصحاب القرار.
وغردّ الحائلي، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم (الجمعة):”الفئة الضالة نصبت نفسها أنها من جماهير الاتحاد وأنهم أصحاب قرار من يأتي ومن يرحل وقاموا بتشغيل القروبات وتحريف الكلام حسب أهوائهم وتوجهاتهم وأجندتهم التي باتت واضحة للأعمى كلامي كان موجه لشخص واحد وواضح فكل العمل والأموال التي تضخ هي من أجل إسعاد جمهور الاتحادوهم يعرفون ذلك جيدًا”.
الفئة الضالة نصبت نفسها انها من جماهير الاتحاد وانهم اصحاب قرار من يأتي ومن يرحل وقاموا بتشغيل القروبات وتحريف الكلام حسب اهوائهم وتوجهاتهم وأجندتهم التي باتت واضحة للأعمى كلامي كان موجه لشخص واحد وواضح فكل العمل والأموال التي تضخ هي من اجل اسعاد جمهور الاتحادوهم يعرفون ذلك جيدًا
— أنمار الحائلي (@Anmar_Alhailae)
الفئة الضالة نصبت نفسها انها من جماهير الاتحاد وانهم اصحاب قرار من يأتي ومن يرحل وقاموا بتشغيل القروبات وتحريف الكلام حسب اهوائهم وتوجهاتهم وأجندتهم التي باتت واضحة للأعمى كلامي كان موجه لشخص واحد وواضح فكل العمل والأموال التي تضخ هي من اجل اسعاد جمهور الاتحادوهم يعرفون ذلك جيدًا— أنمار الحائلي (@Anmar_Alhailae) August 19, 2022
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Source akhbaar24
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