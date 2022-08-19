قياس الوزن الرسمي قبل نزال البحر الأحمر (صور)

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أُقيم اليوم (الجمعة) قياسات الوزن الرسمي قبل نزال البحر الأحمر بين البطلين “أولكسندر أوسيك” و”أنتوني جوشوا”.

و يستعد البطلان “أولكسندر أوسيك”، و”أنتوني جوشوا”، للمواجهة المرتقبة في جدة، لتحديد بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، من خلال “نزال البحر الأحمر” الذي سيقام يوم السبت المقبل الموافق 20 أغسطس 2022م، على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وستشهد النزالات الثانوية لقاء البريطاني كالوم سميث بمنافسه الفرنسي ماتيو بودرليك في نزال إقصائي يمنح فرصة للفائز لخوض نزال على لقب WBC للوزن المتوسط السوبر، إضافة إلى نزال الكرواتي فيليب هرغوفيتش مع الصيني تشانغ زيلي في نزال إقصائي يمنح فرصة للفائز لخوض النزال على لقب IBF، في الوقت الذي سيسبق النزال الرئيسي حفل موسيقي يحييه النجم الأميركي راس.

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Source akhbaar24

